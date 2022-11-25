Самый толстый мастер кунг-фу: посмотрите, что стало с «Китайским городовым»

Саммо Хун стал известен еще в 90-х, когда снялся в культовом сериале «Китайский городовой». Артист привлекал внимание зрителей не только своим мастерством, но и эффектной внешностью, ведь далеко не все могли поверить, что человек с лишним весом может так хорошо знать кунг-фу. Со временем же Саммо пропал с экранов, сконцентрировавшись на фильмах, выпускающихся преимущественно в Китае.

Так, после выхода «Городового» он принял участие еще во множестве картин, которые выходили в прокат лишь на его родине, поэтому поклонники из других стран были уверены, что он завершил карьеру. Эффектная внешность стала его фирменным знаком, однако в 2009 году он был вынужден перенести серьезную операцию, так как его здоровью начала грозить опасность. С того времени он отличается подтянутой фигурой и продолжает сниматься в кино. Например, в этом году в прокат с ним вышел боевик «На грани», собравший весьма положительные отзывы зрителей.

Свободное же от съемок время Саммо посвящает своей семье и хобби. Он воспитал четверых детей, а его главными увлечениями являются рыбалка и гольф. Большую часть жизни он проводит у себя дома в Гонконге, но часто бывает в Лос-Анджелесе по работе.