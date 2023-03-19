Самый точный тест на тип личности: всего 4 вопроса

Каждый день многим из нас приходится иметь дело с большим количеством людей. Найти индивидуальный подход к каждому из них, будь то коллега, родственник или клиент, очень сложно. Порой возникает ощущение, что вы и собеседник говорите на разных языках. По мнению ученых, причиной тому служит разница в типах личности. Если знать тип своего собеседника, можно подобрать к нему индивидуальный “ключик”, тот подход, который поможет выстроить с ним эффективную и доверительную коммуникацию. Кто-то испытывает склонность к неформальному, почти приятельскому общению, а кто-то предпочитает, чтобы с ним беседовали исключительно по-деловому. Определить тип личности помогают специализированные тесты на основе типологий личности, разработанных психологами. Существует множество методик, но одной из самых распространенных считается методика, созданная американскими психологами Кэтрин Бриггс и ее дочерью Изабель Бриггс Майерс. Типология, в которой выделяется 16 типов личности, получила в мире большое распространение и используется даже в крупных компаниях для обучения сотрудников эффективной коммуникации.

Какой из шестнадцати типов личности по Майерс-Бриггс ваш? Узнайте ответ с помощью нашего теста.