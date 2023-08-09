Самый страшный фильм СССР: людей увозили в реанимацию из кинотеатров

В 1987 году на экраны вышел советский детектив «Десять негритят», который режиссер Станислав Говорухин снял по одноименному роману Агаты Кристи. Эту картину называли одной из самых страшных в СССР. Хотя ей и далеко до современных ужастиков, режиссеру удалось создать такую напряженную атмосферу, что зрителей увозили с премьеры на скорой.

Неудивительно, что при просмотре «Десяти негритят» у советских граждан сдавали нервы. Всего за два часа в фильме происходит десяток убийств, все очень неожиданные и жуткие. А кто убийца, остается непонятным до самого конца.

Секрет Говорухина достаточно прост. Ему удалось собрать отличный актерский состав. По признанию самого режиссера, это была лучшая команда артистов, с которой ему доводилось работать. Также при подготовке к съемке Говорухин проштудировал несколько классических детективов, в том числе «В августе 44-го» от Владимира Богомолова. Именно эти книги научили режиссера, как держать зрителей в напряжении до самого финала.