Самый странный советский фильм вызвал оторопь: не спасли даже «звезды» СССР

В 1989 году на экраны вышел фильм «Оно». И речь идет не об американском хорроре, а о советской трагикомедии. Фантасмагорическая картина была основана на романе «История одного города» Салтыкова-Щедрина. Создатели надеялись на успех ленты, ведь на площадке собрался звездный состав: Светлана Крючкова, Наталья Гундарева, Елена Санаева, Маргарита Терехова, Вера Глаголева, Ролан Быков, Леонид Куравлев и Олег Табаков.

Но долгожданного фурора не произошло. Сюжет в жанре фарс показался зрителям слишком экстравагантным и абстрактным, поэтому в большинстве рецензий фильм раскритиковали. Современные же пользователи Сети, познакомившись с лентой, окрестили ее самой странной советской картиной. Правда, нашлись и поклонники «Оно», отметившие, что понять всю сатиру и иронию может лишь пытливый зритель.