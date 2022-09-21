Самый романтичный поступок в советском кино: на что Лановой пошел ради жены

Широкую популярность Василию Лановому принес фильм «Павел Корчагин». Лента закрепила за актером героическое амплуа, которое как нельзя кстати пригодилось в «Алых парусах». Таким образом, к роли Артура Грея в 1960 году Лановой подходил уже известным артистом.

Режиссер Александр Птушко сразу утвердил Василия на съемки — в актере было столько врожденного аристократизма, хотя он и происходил из обычной семьи. Работа над фильмом велась в Крыму. И первым туда должен был отбыть корабль, знаменитая баркентина «Альфа» с 2 тысячами метров шелка на борту. Ткань шла на пошив пионерских галстуков, но ее решили использовать и для алых парусов.

Развернуть их на корабле предполагалось в Коктебеле. Однако Лановой приложил все свое обаяние, чтобы уговорить сделать это в Ялте. На курорте в тот момент отдыхала его жена Тамара Зяблова, ради которой он и собирался сделать романтический поступок.

Корабль под алыми парусами встревожил отдыхающих Ялты — местные жители и туристы мигом заполнили набережную. А Лановой, сойдя на берег, сразу встретил улыбающуюся жену, оценившую подарок супруга. К сожалению, их счастье было недолгим: в 1971 году Зяблова трагически погибла в автокатастрофе.