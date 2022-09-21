Самый романтичный поступок в советском кино: на что Лановой пошел ради жены
Актер воплотил для супруги трогательный книжный сюжет.
Широкую популярность Василию Лановому принес фильм «Павел Корчагин». Лента закрепила за актером героическое амплуа, которое как нельзя кстати пригодилось в «Алых парусах». Таким образом, к роли Артура Грея в 1960 году Лановой подходил уже известным артистом.
Режиссер Александр Птушко сразу утвердил Василия на съемки — в актере было столько врожденного аристократизма, хотя он и происходил из обычной семьи. Работа над фильмом велась в Крыму. И первым туда должен был отбыть корабль, знаменитая баркентина «Альфа» с 2 тысячами метров шелка на борту. Ткань шла на пошив пионерских галстуков, но ее решили использовать и для алых парусов.
Развернуть их на корабле предполагалось в Коктебеле. Однако Лановой приложил все свое обаяние, чтобы уговорить сделать это в Ялте. На курорте в тот момент отдыхала его жена Тамара Зяблова, ради которой он и собирался сделать романтический поступок.
Корабль под алыми парусами встревожил отдыхающих Ялты — местные жители и туристы мигом заполнили набережную. А Лановой, сойдя на берег, сразу встретил улыбающуюся жену, оценившую подарок супруга. К сожалению, их счастье было недолгим: в 1971 году Зяблова трагически погибла в автокатастрофе.