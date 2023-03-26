Самый постыдный фильм Патрика Суэйзи обожают в России: причина удивит каждого

Патрик Суэйзи уже давно считается одним из любимых американских актеров в России. Его обожают как мужчины, так и женщины. В чем же секрет актера?

Женской аудитории Суэйзи знаком, конечно, по культовым мелодрамам «Грязные танцы» и «Привидение». А вот мужчинам актер полюбился благодаря боевику «Дом у дороги», также известному как «Придорожное заведение».

В родной Америке фильм о вышибале, который пытается навести порядок в баре, приняли неоднозначно. С одной стороны, боевик окупился в прокате, с другой — насобирал несколько номинаций на антипремию «Золотая малина». В итоге эту работу Патрика признали одной из самых слабых.

А вот в России «Дом у дороги» пришелся кстати. Неискушенные боевиками и экранными драками зрители тут же возвели фильм в культ, а Суэйзи сделали всенародным кумиром. Нелепый сюжет, слабая актерская игра и «детские» спецэффекты остались незамеченными. Впрочем, многие признают все минусы «Дома у дороги», но не перестают его пересматривать, ведь в этих нелепостях есть особый шарм.