Самый «пошлый» фильм в СССР: почему фильму «Летят журавли» сменили название

Очень часто названия фильмов за рубежом иностранные прокатчики переводят на свой лад в угоду местной публики. Эта участь постигла советскую картину Михаила Калатозова «Летят журавли».

Когда фильм привезли во Францию, перед прокатчиками сразу же встала задача — переиначить оригинальное название. Дело в том, что на их языке картина переводится дословно как «Жрицы любви воруют». «Журавль» на жаргоне парижских бродяг означает «падшая женщина», а глагол «летать» на французском звучит точно так же, как и слово «красть». Поэтому о дословном переводе не могло идти и речи, ведь фильм с подобным странным и непристойным названием не допустили бы до проката. А если бы и допустили, то зрители явно оказались бы в ступоре.

Поэтому во Франции лента «Летят журавли» вышла под названием «Когда пролетают аисты». То есть переводчики поменяли вид птиц и заменили глагол. Сам фильм Европа приняла с восторгом, а в 1958 году картине Калатозова рукоплескали в Каннах.