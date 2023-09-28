Самый подлый эмигрант: этого актера обожали советские женщины, а в США он стал преступником

Многие актеры отправлялись за рубеж в поисках счастья. Эмигрантом стал и Олег Видов, правда, за границу он уехал в поисках спасения.

Горячему мачо докучала бывшая жена. Дочь генерала КГБ мстила экс-возлюбленному за расставание, и тот понял, что надо бежать. В 40 лет мечта миллионов советских женщин переехал в США, где начал все с чистого листа.

Поначалу жизнь знаменитости складывалась благополучно. Голливуд принял звезду СССР с распростертыми объятиями. Ему удалось сняться в известных картинах «Красная жара», «Дикая орхидея». Но затем лицедей занялся бизнесменом, что и подмочило его репутацию.

Видов вместе с новой женой основал фирму Films by Jove и приобрел права на показ мультфильмов компании «Союзмультфильм». Сначала договор был заключен на 10-летний срок, а затем был продлен на 20 лет.

Олег Борисович адаптировал советскую анимацию под требования американского ТВ. Проекты не только переводили на английский, но и реставрировали изображение, а также сокращали длительность до 13 минут.

Когда «Союзмультфильм» снова оказался под государственным контролем, у предпринимателя начались большие проблемы. Оказалось, что прежние владельцы заключили сделку незаконно. В результате Видов стал преступником, якобы похитившим шедевры советской мультипликации.

Сам артист от подобных обвинений отмахивался, к тому же многие встали на его сторону. Конфликт был улажен, когда Алишер Усманов купил у звезды права и передал их одному из детских каналов. Но даже это не помогло Видову восстановить свое доброе имя.