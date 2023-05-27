Самый «несчастливый» фильм: для двух звезд Голливуда он стал последним

Голливудским звездам первой величины довольно часто приходится работать вместе. И не всегда они могут сойтись характерами. Тем не менее во время съемок драмы «Неприкаянные» между Мэрилин Монро и Кларком Гейблом образовалась весьма тесная связь.

По сценарию вестерна героиня очаровательной блондинки встречает старого ковбоя и вместе с его друзьями отправляется на охоту. Фильм оказался не только провальным в прокате, но и стал последним в карьере двух актеров.

Кларк Гейбл ушел из жизни прямо во время съемок. У легендарного артиста случился сердечный приступ, и спустя 11 дней он скончался. Мэрилин Монро тяжело переживала по поводу смерти коллеги. Но, помимо этого, брак актрисы и сценариста Артура Миллера буквально трещал по швам. Вскоре пара рассталась, а через год после работы над драмой 36-летняя красавица была найдена мертвой в результате передозировки лекарствами.