Самый многодетный звездный отец: он не собирается останавливаться на первом десятке

Среди популярных актеров немало многодетных отцов. Есть среди них и тот, чей рекорд побить сможет далеко не каждый.

Например, Мэл Гибсон воспитывает девять наследников. Из них семерых ему родила Робин Мур. Есть ребенок у актера и от россиянки Оксаны Григорьевой — дочь Люсия. Затем он закрутил роман с Розалиндой Росс, в результате чего на свет появился еще один сын знаменитости. Среди российских актеров можно выделить Евгения Цыганова. Первая жена Ирина Леонова подарила ему семерых наследников, а вторая, Юлия Снигирь, родила одного сына.

А вот догнать Эдди Мерфи вряд ли кому-то удастся. Судя по всему, актер не намерен останавливаться на первом десятке. Так, Николь Митчелл родила от него четверых дочек и сына. Еще два сына появились от отношений с Полетт Макнили и Тамарой Гуд. После певица Мелани Браун родила от актера дочь, признавать которую тот долго отказывался. Впоследствии он стал отцом еще двоих детей, которых ему подарила Пейдж Бутчер.