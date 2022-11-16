Самый «честный» фильм СССР: актеры умудрились выставить напоказ свои недостатки

Фильм «Инспектор ГАИ» совсем не утратил свою актуальность. Исполнителями главных ролей в картине стали Сергей Никоненко, воплотивший стража порядка Петра Зыкина, и Никита Михалков, представший в образе начальника станции технического обслуживания Трунова.

Сегодня эту ленту можно назвать самой «честной» в Советском Союзе. Причина не только в том, что в ней открыто показаны пороки общества, где все решается исключительно по блату. Все дело в вышеупомянутых актерах, которые умудрились выставить напоказ и свои недостатки.

Зрители отмечают, что Никоненко будто сыграл сам себя — так сильно он похож на своего героя, отличающегося порой излишней принципиальностью. Есть поразительное сходство со своим персонажем и у Михалкова. Как пишет Дзен-канал «Синема — графия», артист блестяще воплотил того, кто может испортить жизнь простых людей и снять «все сливки общественных благ», что якобы режиссер и делает в реальной жизни.