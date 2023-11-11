Самый бесполезный герой: не поверите, кого призвали убрать из «Шерлока Холмса»

История гениального сыщика, который с легкостью распутывает любые преступления, известна по всему миру. Дедукции и проницательности Шерлока Холмса мечтают научиться многие следователи. Данный образ стал каноническим, так же как и персонаж его помощника — доктора Ватсона, неловкого и обаятельного мужчины, верного друга.

Однако многие считают, что в этом сюжете можно было обойтись без такого героя. Пользователи Сети приводят в пример расследование, связанное с собакой Баскервилей. Ватсон не играл там особой роли, лишь собирал сведения у местных жителей и довольно литературно их обрабатывал.

Критики пришли к мнению, что Холмс и сам мог бы узнать нужные данные. А потому его помощник-доктор выглядит неубедительно и откровенно бесполезно и во всех остальных расследованиях.

Правда, нашлись и защитники скромного Ватсона. По их мнению, он нужен, в первую очередь как биограф Холмса, через которого личность сыщика становится более ясна. Об этом сообщает Дзен-канал «Хомо люденс».