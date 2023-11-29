Самые красивые в Голливуде: эти американские актрисы на самом деле имеют русское происхождение

Чаще всего выходцам из России не удается построить звездную карьеру в американском кинематографе. Но это не относится к трем актрисам, которых неоднократно признавали самыми красивыми в Голливуде. И не все догадываются о том, что у них имеются русские корни.

Милла Йовович хоть и родилась в Киеве, но все детство провела в Москве. Ее мать Галина Логинова — советская актриса. Когда Милла была маленькой, семья перебралась в Америку. Там повзрослевшая Йовович и начала свою стремительную карьеру. Сниматься в кино она стала с 11 лет. Звезда до сих пор хорошо говорит по-русски. Это позволяет ей читать детям народные сказки.

А вот Вайнона Райдер знает язык далеко не в совершенстве, хотя и может вполне сносно на нем изъясняться. Ее дед был из семьи выходцев из царской России и родился под фамилией Томчин. Но во время переезда в США его отметили в бумагах как Хоровица. Эту же фамилию на самом деле носит и Вайнона. А еще у нее есть брат Ури, названный в честь Юрия Гагарина.

Русские корни нашлись и у самой известной голливудской блондинки Памелы Андерсон. В России родилась бабушка актрисы по линии матери. Семья некоторое время жила в Нидерландах, потом обосновалась в Канаде и только позднее переехала в США.