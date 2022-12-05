Самую сексуальную красотку СССР разбил инсульт: как она выглядит теперь (фото)

Блондинку Елену Кондулайнен называли одной из самых красивых актрис СССР. А после фильма «Сто дней до приказа» 1990 года ей тут же присвоили звание секс-символа. Елена стала первой звездой кино, отважившейся предстать на экране обнаженной.

Сейчас 64-летняя актриса мало чем напоминает ту «горячую» красотку. Два года назад ее разбил инсульт, с последствиями которого она борется до сих пор. Сразу после удара Елена была готова к смерти, так как не верила, что сможет выкарабкаться. Она не могла координировать движения, самостоятельно есть, удерживать в голове информацию. Кондулайнен начала стремительно худеть: сейчас она весит 63 килограмма. После курсов по восстановлению женщина вернула себе бытовые навыки, но она понимает, что вновь появиться на экране в кино больше уже не сможет.

Внешне блондинка выглядит очень истощенной и уставшей. Как заявила Елена в шоу «Секрет на миллион», она просто хочет покоя в те годы жизни, которые ей еще предначертаны. За актрисой пока ухаживают сыновья.