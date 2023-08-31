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Самохина при жизни подыскала себе замену: девочка-куколка выросла ее точной копией

31 августа 2023 06:00
Самохина при жизни подыскала себе замену: девочка-куколка выросла ее точной копией

Талант и внешность получила по наследству.

Роковая красотка Анна Самохина была одной из самых ярких актрис советского, а потом и российского кино. Артисткой восхищались миллионы, а девочки всего СССР мечтали быть похожими на нее, в том числе и собственная дочь Анны по имени Саша.

Александра с юных лет мечтала о карьере актрисы. Каждый раз, увидев маму на экране, малышка не могла отвести от нее глаз: там Самохина выглядела еще прекраснее, чем дома. Уже в шесть лет девочке выпал шанс попробовать свои силы на съемочной площадке. Она сыграла маленькую цыганку в картине «Дон Сезар де Базан».

В отличие от многих детей, которые с возрастом находят новые цели, Александра продолжила сниматься и после окончания школы. Она поступила в театральную академию Санкт-Петербурга и стала получать уже взрослые роли. Зрители могли видеть красавицу в «Агенте национальной безопасности» и «Черном вороне». Младшая Самохина так похожа на мать, что может показаться ее двойником. Но славой Анны Владленовны девушка никогда не пользовалась — она продолжает строить свою собственную карьеру.

Самохина при жизни подыскала себе замену: девочка-куколка выросла ее точной копией
Фото: legion-media.ru, unsplash.com, кадры из телешоу «Судьба человека» на Первом канале
Ирина Маркина
Ирина Маркина
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