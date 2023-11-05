Самое пошлое русское имя: американцы сходят с ума и называют так своих детей

В России его репутацию уже не спасти.

Родители нередко выбирают для своих малышей иностранные имена: они звучат оригинально и красиво. Но такая же практика существует на Западе. Некоторые имена из нашей страны оказались в США даже популярнее, чем на родине.

Благодаря произведению Бориса Пастернака «Доктор Живаго» американцы полюбили женское имя Лариса, точнее, его сокращенную на местный манер версию Лара.

В честь героини романа назвали популярную исполнительницу Лару Фабиан, звезду кино Лару Флинн Бойл и даже героиню видеоигр Лару Крофт, а также множество рядовых американок.

А вот в России родители называют девочек Ларисами все реже. Считается, что обладательницы такого имени становятся скандалистками и отличаются очень вспыльчивым характером. А любимая крыса Шапокляк из советских мультиков о Чебурашке только добавляет негатива к общественному восприятию имени.