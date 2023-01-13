Самое дорогое платье на «Оскаре» запомнили все: дело не в красоте, а в курьезе

Премия «Оскар» традиционно собирает на своей красной дорожке самых талантливых и ярких актеров года. Такое знаменательное событие обязывает всех артистов наряжаться и выглядеть безупречно. Именитые дизайнеры создают образы специально для участников церемонии, чтобы позже самим войти в историю моды.

Раф Симонс уже может похвастаться таким достижением, ведь именно его платье стало самым дорогим в истории вручения этой награды. Впрочем, это произошло не из-за уникального дизайна или дорогостоящих материалов.

В 2013 году Дженнифер Лоуренс решила выйти на красную дорожку в наряде от модного дома Christian Dior. Роскошное белое платье прекрасно подчеркивало фигуру и внешность актрисы. Но, когда девушку пригласили на сцену, чтобы забрать статуэтку, она заволновалась и споткнулась прямо на ступеньках. За один вечер стоимость платья увеличилась на 2 миллиона долларов, а французская компания получила бесплатную рекламу, ведь инцидент еще долго обсуждался в Сети.