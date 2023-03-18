Самое дорогое платье довело красотку до беды: над ней потешалась целая нация

Премия «Оскар» уже долгие десятилетия является одним из самых важных событий в мировом кинематографе. Но даже на таком грандиозном мероприятии с продуманным сценарием и звёздными гостями не обходиться без казусов.

Виновницей одного из них стала красавица Дженнифер Лоуренс. Поднимаясь на сцену за своей долгожданной наградой, актриса споткнулась и грациозно опустилась на лестницу. В этот момент на ней было длинное пышное платье от дизайнера Рафа Симонса, которое, скорее всего, и стало причиной падения.

Поскольку знаменитую церемонию показывают в прямом эфире, эта ситуация быстро стала главной темой для шуток. Пользователи по всему миру могли видеть сотни мемов с актрисой и ее скандальным выходом. Однако в этой истории есть и тот, для кого падение Дженнифер стало поводом для ликования. Дело в том, что платье знаменитости возросло в сцене до 4 миллионов долларов и стало самым дорогим в истории премии, что, несомненно, обрадовало дизайнера Рафа Симонса.