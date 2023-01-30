Самая загадочная смерть в Голливуде: история актрисы никого не оставит равнодушным

Близкие Бриттани Мерфи не верят в версию властей с передозировкой и подозревают спецслужбы.

Звезду «Восьмой мили» и «Города грехов» Бриттани Мерфи нашли без сознания в ее доме в Лос-Анджелесе. Актриса скончалась в больнице. Причиной смерти назвали пневмонию и железодефицитную анемию при передозировке лекарствами.

Мерфи якобы пыталась вылечить простуду, разбавляя рецептурные лекарства нейролептиками и психостимуляторами. Супруг Мерфи категорически отверг эту версию полиции. А через год мертвым в том же доме нашли уже его. Причина та же — пневмония и анемия.

Отец Бриттани запросил повторную экспертизу, в волосах его дочери обнаружились тяжелые металлы — барий и сурьма. Сопоставив очевидные факты, которые почему-то игнорировала полиция, Анджело Бертолотти заявил, что его 32-летнюю дочь убили американские спецслужбы. Они могли сделать это из-за дружбы Мерфи с известной активисткой Джулией Девис, которая вскрыла множество фактов коррупции в американском правительстве.

В 2021 году сервис HBO MAX снял документальный фильм «Что случилось, Бриттани Мерфи», но свет на покрытую завесой тайны трагедию он не пролил.