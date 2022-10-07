Самая стыдная роль: как выглядела скрывающая лицо девушка из «Детей Дон Кихота»

В фильме «Дети Дон Кихота» есть душераздирающая сцена, в которой героиня отказывается от своего ребенка. В кадре не показали ее лицо: к камере актриса, играющая эту роль, была повернута исключительно спиной. Как оказалось, неспроста.

Нерадивую мать воплотила Ингрида Андриня. Для прибалтийской актрисы это был дебют в кино. Однако артистке не понравилась роль, с которой началась ее карьера. Чтобы в будущем не вызывать у зрителей ассоциации со столь отрицательным персонажем, знаменитость озвучила просьбу не показывать ее лицо.

Режиссер картины не стал спорить и принял условие звезды экрана. К тому же благодаря этому создавался дополнительный драматический эффект, который словно говорил зрителям о том, что оставлять собственного ребенка настолько плохо, что стыдно смотреть людям в глаза. Любопытно, что вдобавок ко всему Андриня не захотела, чтобы ее имя было указано в титрах, хотя речь идет об участии в полноценном эпизоде.