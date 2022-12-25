Самая страшная звезда СССР: ахнете, кого боялись брать в театральный институт (фото)

Считается, что внешность актрисы — это ее хлеб. Поэтому при приеме в театральное учебное заведение комиссия придирчиво оценивает каждую кандидатку.

Так, юной Галине Петровой рассчитывать на успех не приходилось. Члены ее семьи буквально хором отговаривали девушку от поступления в театральный с «ее-то внешностью». Они прямо говорили Галине, что она страшная и никогда не сможет конкурировать с миловидными кандидатками. Но Петровой удалось доказать обратное, хоть и не сразу. Поступая в театральный, молодая и уверенная в себе девушка решила сразить приемную комиссию наповал.

Галина нарядилась в ярко-красное платье в «горох» и надела золотистые туфли. Она подготовила яркий эмоциональный номер, но в итоге провалилась. Педагоги ГИТИСа испугались напора экспрессивной девушки и остановили ее на середине выступления. Но Петрова не отчаялась, и уже на следующий год успешно поступила в вуз. На сегодняшний день у нее обширная фильмография и роли в таких нашумевших картинах, как «Следствие ведут ЗнаТоКи», «Дежа вю», «Вор» и «Свадьба». Своим примером она доказала, что красота в мире кино не залог успеха.