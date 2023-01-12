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Самая страшная сцена в «Гарри Поттере»: не поверите, что сказала Эмма Уотсон

12 января 2023 08:15
Самая страшная сцена в «Гарри Поттере»: не поверите, что сказала Эмма Уотсон

Эти кадры трудно дались актрисе.

 

Эмма Уотсон поведала фанатам поттерианы о самом непростом съемочном эпизоде, который морально был для нее очень тяжелым. Тем не менее именно эта сцена вызвала восторженные возгласы поклонников франшизы.

Зрители долгие годы следили за развитием отношений Рона и Гермионы, поэтому момент с поцелуем в восьмом фильме стал действительно радостным событием. И все же для актрисы этот опыт стал самым страшным. Девушка считала, что такое проявление чувств недопустимо, поскольку она знает Руперта Гринта с самого детства, и у них завязались почти родственные отношения.

Съемки именно этого эпизода были очень продолжительными. Молодые актеры никак не могли сосредоточиться и постоянно начинали смеяться. Помимо этого, их отвлекали и другие коллеги, которые хотели поглазеть на эту сцену. В итоге Эмма все таки взяла процесс в свои руки, и поцелуй удался. Однако для Руперта эти кадры все еще напоминают моменты из ужасного триллера.

Фото: Кадр из серии фильмов «Гарри Поттер»
Кристина Яровикова
Кристина Яровикова
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