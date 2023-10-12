Самая пошлая российская актриса: ее не нужно заставлять раздеваться в кадре

Ее смелости и раскованности можно только позавидовать.

В советском кино вольности не дозволялись. Обнаженная натура была редкостью, а постельные сцены отличались целомудренностью. Но времена изменились: сегодня на экране можно увидеть все. Большинство артистов пользуется услугами дублеров для пикантных сцен, но некоторые готовы делать все самостоятельно.

В 2003 году молодая Светлана Ходченкова не побоялась обнажить грудь в фильме Станислава Говорухина «Благословите женщину». Начинающая актриса предстала в кадре во всей красе. В дальнейшем звезда не раз снимала одежду и демонстрировала страсть к своим партнерам в кадре.

Коллеги рассказывают, что Ходченкова снимается в сексуальных сценах, не обращаясь к постельной дублерше. Об этом пишет «Комсомольская правда». Раскована артистка и в реальной жизни. Звезда занимается на пилоне и не боится делиться в соцсетях смелыми танцами у шеста.