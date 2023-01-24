Самая красивая женщина мира с научной точки зрения: ее лицо повергнет в шок (фото)

Многие не устают спорить на тему о том, насколько субъективным является понятие красоты. То, что кажется привлекательным одним, совершенно не нравится другим. Тем не менее существует такая научная разработка, как золотое сечение. С ее помощью можно измерять красоту лица в процентах.

Используя данную методику, известный пластический хирург Джулиан де Сильва составил рейтинг самых красивых женщин среди знаменитостей. Получившийся результат может шокировать любого.

На десятой строчке расположилась Кара Делевинь с результатом в 89,99%. Самой красивой частью ее лица оказались даже не брови, которыми она знаменита, а губы — они набрали рекордные 98,5%.

Также в списке оказались такие звезды, как Кэти Перри, Скарлетт Йоханссон, Кейт Мосс, Тейлор Свифт и Ариана Гранде. Лидером же, а соответственно и самой красивой женщиной согласно научной разработке стала модель Белла Хадид. Звезда набрала 94,35%, а самой привлекательной частью ее лица оказался подбородок.