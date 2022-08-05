Советская актриса Татьяна Пельтцер стала любимицей зрителей в довольно позднем возрасте — в 49 лет. Она сыграла пожилую женщину в киноверсии театральной постановки «Свадьба с приданым». После этого за Пельтцер закрепилась слава экранной «бабушки». Среди ее самых ярких ролей — героини в фильмах «Приключение желтого чемоданчика», «Вам и не снилось», «После дождичка в четверг», «Солдат Иван Бровкин», «Морозко».

Коллеги запомнили ее как прямолинейную и довольно резкую женщину Тем не менее, они признавали, что Пельтцер невероятно трудоспособна. Она все силы отдавала съемкам и игре в театрах. Возможно, это и подорвало ее здоровье. Самая известная «бабушка» советского кино окончила жизнь в психбольнице.

С конца 80-х годов возрастная актриса начала мучиться от провалов в памяти. Позже они усугубились появившейся манией преследования. Пельтцер мучилась от головной боли, которая и привела ее в психиатрическую лечебницу в 1991 году. Там ее состояние сильно ухудшилось: в один из дней на нее даже напали другие пациенты, расцарапав лицо. Тем не менее, актриса продолжала играть в театре. На сцену ее привозили прямо из клиники. В 1992 году она оказалась в другой лечебнице, где после неудачного падения сломала ногу. 88-летняя Пельтцер перенесла инфаркт и пневмонию и вскоре скончалась в больнице.