Самая искренняя импровизация Яковлева: эти шесть слов вошли в историю СССР

Импровизации актеров на съемочной площадке нередко становятся украшением фильма. Исключением не стала и картина «Ирония судьбы, или С легким паром!», где артисты позволяли себе немного вольностей.

Наверняка все помнят крылатую фразу Ипполита «Какая гадость эта ваша заливная рыба!». Оказывается, эта реплика не была прописана в сценарии. Юрий Яковлев, попробовав рыбу, сказал все, что о ней думает, при этом он не прервал свой основной монолог. Этот злосчастный продукт уже много дней стоял в павильоне «Мосфильма» и превратился в отвратительную «гадость».

Вся еда, которая появилась в фильме, была настоящей. Неудивительно, что за тот период, пока шел съемочный процесс, все продукты протухли.

Еще одна фраза в исполнении Яковлева тоже стала культовой. Речь идет, конечно, о сцене, где Ипполит стоит в душе и произносит: «Тепленькая пошла!» Во время работы над фильмом в павильоне не было горячей воды. Поэтому актеру пришлось мыться под ледяным душем. И тут внезапно, прямо во время съемок, дали теплую воду. Эмоции Яковлева и здесь получились искренними.

О заливной рыбе на съемках рассказали авторы издания «Экспресс газета ».