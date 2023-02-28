Самая гулящая жена всегда носит одно из этих имен

Согласно статистике, за последние двадцать лет количество женских измен возросло почти на сорок процентов, в то время как мужские показали остались примерно на таком же уровне, как раньше. Основной причиной, по которой представительницы прекрасного пола стали чаще ходить налево, эксперты считают широкое распространений приложений для онлайн-знакомств. Если прежде замужние или состоящие в отношениях женщины были ограничены в поисках амурных приключений на стороне, то теперь найти их можно всего лишь в пару кликов. Можно ли заранее узнать, будет ли девушка хранить верность одному-единственному мужчине? Все, кто хорошо разбирается в эзотерике, убеждены, что да - достаточно узнать, как зовут избранницу, ведь чаще всего гулящие дамы носят определенные имена.

Дарья

Девушки, нареченные именем Дарья, как правило, обладают яркой внешностью. Неудивительно, что они постоянно ловят на себе мужские взгляды.

Такое внимание нередко негативно сказывается на характере Даши, у нее возникает иллюзия превосходства и вседозволенности.

Став замужней женщиной, обладательница этого имени размышляет так: супруг должен быть благодарен ей за то, что выбрала его, а потому пусть терпит ее капризы, в том числе флирт с другими мужчинами. А уж от заигрываний рукой подать до настоящей измены.

Ксения

Ксения - обладательница легкого и игривого нрава. Нередко она выходит замуж просто из любопытства, но быстро понимает, что ошиблась. Домашний быт и рутина навевают на Ксюшу скуку, а любимый еще вчера муж превращается в обманщика, который завлек ее в брак пустыми обещаниями.

Если супруг постоянно пропадает на работе или не уделяет Ксении достаточно внимания (а его ей необходимо очень много), она начинает искать недостающее на стороне.

Переписка в соцсетях, флирт с симпатичным соседом, случайное знакомство в кафе - и вот уже Ксюша падает в омут новой страсти.

Кристина

У женщин, которых родители нарекли именем Кристина, повышенное либидо. Она обожает предаваться страсти, экспериментировать в постели, пробовать что-нибудь новенькое. Единственной помехой может стать более спокойный темперамент супруга.

Если муж Кристины не готов удовлетворить ее жажду острых ощущений, она отправляется на поиски любовника.

Вполне возможно, что в каких-то случаях ее устроят ни к чему не обязывающие встречи, но может случиться и так, что Крис по-настоящему полюбит мужчину, с которым совпадает по темпераменту, и уйдет к нему.