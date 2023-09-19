Самая бездарная актриса России снялась в одном из лучших сериалов: не любят даже за красоту

Многие отмечают, что качество актерской игры в российских фильмах и сериалах заметно уступает советскому кинематографу. Россияне сетуют, что сейчас в картины берут либо по блату, либо «за красивое личико», а настоящие таланты не могут пробиться на большие экраны. Ненависть многих зрителей вызывает эта актриса из сериала «Татьянин день».

Наталья Рудова исполнила роль Татьяны Бариновой и прославилась на всю страну. Привлекательная стройная блондинка, в кадре она смотрелась прекрасно, но до того момента, как начинала играть. Актерские способности секс-символа отечественного шоу-бизнеса у многих вызывают вопросы.

Впрочем, 40-летняя красотка не слушает злопыхателей и продолжает свое восхождение на кинематографический олимп. Каждый год Рудова снимается в новых проектах. Из последних картин с ее участием можно отметить комедию «Женщины против мужчин: Крымские каникулы», а также сериалы «Свингеры» и «Жизнь по вызову».