Саманта, прикройся! 66-летняя Ким Кэтролл обнажила старческие недостатки в мини

Ким Кэтролл шокировала фанатов откровенным нарядом. 66-летняя знаменитость стала гостьей премии Glamour, выбрав для мероприятия весьма неудачный наряд.

Дело в том, что на красной ковровой дорожке Кэтролл появилась в узком платье без плеч и с глубоким декольте. Такой наряд акцентировал внимание на фигуре знаменитости и подчеркнул все возрастные изменения. Также платье выглядело весьма тесным для артистки и несколько раз едва не оголило ее бюст.

Пользователи Сети не оставили без внимания смелый выход знаменитости. В социальных сетях они осудили выбор Ким, отметив, что ей нужно одеваться скромнее и перестать выбирать настолько откровенные платья.

«Ким так постарела», «Саманта уже не та», «Самый неудачный образ за всю ее карьеру», — пишут поклонники.

Отметим, что ранее Кэтролл признавалась, что не собирается обращаться к пластическим хирургам. Артистка выбрала путь естественного старения и не планирует искусственно продлевать свою молодость.

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