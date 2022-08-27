Саманта Джонс в прошлом: как сейчас выглядит 66-летняя звезда «Секса в большом городе»

К 66 годам Ким Кэтролл снялась в десятках проектов, но поклонники знают ее прежде всего как Саманту Джонс из сериала «Секс в большом городе». Из четверки главных героинь именно Саманта была самой честной, свободолюбивой и раскрепощенной, чем фактически произвела интимную революцию на ТВ-экранах.

Она оставалась секс-символом на протяжении всех 10 сезонов сериала и двух полнометражных фильмов. А зрители даже не догадывались, что Кэтролл была на 10 лет старше своих коллег, поэтому к моменту выхода последней ленты ей было уже 54 года. Актриса сохраняла молодость благодаря здоровому образу жизни: она изнуряла себя диетами и постоянно тренировалась. Такие методы позволили ей примерять в сериале очень пикантные наряды.

Даже сейчас, когда Саманта Джонс осталась для актрисы в прошлом, Ким неукоснительно следит за внешним видом. В западной прессе считают, что несколько лет назад Кэтролл сделала круговую подтяжку лица и шеи, что дало прекрасный результат: актриса выглядит очень достойно для своего возраста, при этом сохранив естественные черты. Особенно хорошо это заметно в ее видеоинтервью для издания Variety .

Тем не менее в продолжении легендарного сериала, которое вышло на экраны в начале этого года, персонаж Саманты, в отличие от остальных главных героинь, не появился. По словам актрисы, создатели даже не обсуждали с ней ее возможное участие в проекте, хотя она и не собиралась возвращаться. Несмотря на то, что Ким обожает Саманту Джонс, теперь она мечтает играть уже другие роли.