Сама напророчила: отказ от съемок, тяжелая болезнь и «нелепая» смерть Рины Зеленой

Рину Зеленую окрестили королевой эпизодов. Малопривлекательная внешность не позволила актрисе блистать в главных ролях, что, впрочем, ничуть не помешало ей построить головокружительную карьеру.

Несмотря на успех, закончила свою жизнь артистка весьма трагично. В последний раз она засветилась на экране в роли миссис Хадсон в сериале «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона». Тогда Зеленой уже перевалило за 80 лет, и поначалу она не хотела соглашаться на участие в этом проекте.

Как оказалось, актриса была невысокого мнения о своих заслугах. Однажды она напророчила себе незавидную участь, заявив о том, что если ей и присудят хоть какое-то звание, то за 40 минут до смерти. Так и вышло: когда звезда экрана уже была без сознания, Горбачев издал указ о присвоении ей звания «Народной артистки СССР». Когда Рина Васильевна умерла, то чиновники решили не давать ход этому указу.

Зеленая скончалась в Доме ветеранов кино. Как пишет портал «Новый очаг », последние годы артистка, которая тяжело переживала смерть своего мужа, архитектора Константина Топуридзе, болела и была совершенно беспомощной. Она потеряла зрение и с трудом ходила.