Сама на себя не похожа: преобразившаяся звезда «Ищейки» перепугала народ

Все героини Анны Банщиковой обладают сильной харизмой и необъяснимым шармом. Особенно сильно это ощущается в детективном сериале «Ищейка». В нем актрисе досталась главная роль подполковника Александры Кушнир.

Этот проект не только помог артистке прославиться на всю страну. Но также попробовать свои силы в продюсировании и даже в написании сценария. Впрочем, и до этой картины в карьере красавицы были успешные фильмы. Например, в боевике «Охота на пиранью» она исполнила одну из второстепенных героинь.

Сегодня Анна продолжает сниматься в кино. Однако она сильно преобразилась, и теперь ее узнает не каждый поклонник. Актриса заметно исхудала и утратила миловидные черты лица, о чем не стали молчать и ее подписчики в социальных сетях.