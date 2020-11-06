Сама естественность: растрепанная Мария Машкова без макияжа прогулялась по пляжу

Актриса в личном блоге упомянула шпионов-экстрасенсов из Китая и предположила, что Байден выиграет выборы.

Мария Машкова давно живет с дочками Александрой и Стефанией и мужем Александром Слободяником в американском Лос-Анджелесе. Она выбрала США, по ее словам, потому что супругу, который оказался по ту сторону океана в 14 лет, сложно теперь принять «наши правила игры».

Поближе к дочери и внукам переехала и мать Машковой — актриса Елена Шевченко. Правда, она поселилась на другом побережье Соединенных Штатов, восточном, в штате в Нью-Джерси.

А вот отец Марии, популярный актер Владимир Машков, слывет настоящим патриотом своей родины и Россию не покинул, поэтому редко видит своих внучек.

Недавно актриса опубликовала в личном микроблоге видео, на котором позировала, прогуливаясь по живописному калифорнийскому побережью Тихого океана. Она шла босиком по мокрому песку и любовалась закатом. Ее волосы растрепал ветер, а на лице не было и намека на макияж.

А прокомментировала свой ролик Мария по-английски и в духе времени, упоминая шпионов-экстрасенсов из Китая, которые пытаются лишить всех приподнятого настроения. И высказала предположение, что, возможно, Байден выиграет выборы в Америке.

Некоторые ее подписчики в своих комментариях тоже немного порассуждали о политической ситуации в США, но большинство были впечатлены, прежде всего, пейзажем, на фоне которого снималась Мария, и ее естественной, и поэтому весьма привлекательной, внешностью.