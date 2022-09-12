Сам вырыл себе яму: Табаков поплатился за издевку над Евстигнеевым

Розыгрыши в актерской среде — явление привычное. Это многолетняя традиция, которой не чурается никто: ни вчерашние выпускники театральных и киношных вузов, ни признанные мэтры большого экрана и театральных подмостков.

Двое таких признанных классиков — Олег Табаков и Евгений Евстигнеев — во время совместной службы в «Современнике» неоднократно разыгрывали друг друга. Так, в один из вечеров, когда две звезды участвовали в спектакле «Продолжение легенды», игравший революционного юношу Табаков должен был пожать руку старому большевику, которого играл Евстигнеев.

Перед рукопожатием Олег набрал в ладонь вазелин и протянул ее Евстигнееву. Умудренный опытом Евгений Александрович, не моргнув глазом, пожал ладонь Табакова, а затем прижал молодого человека к себе и той же самой ладонью начал гладить его по голове. Так Олег Павлович поплатился за собственный розыгрыш и мгновенно дал повод в тот вечер для насмешек своих коллег.