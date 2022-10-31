Сам себя опозорил: весь мир смеется над названием мемуаров принца Гарри

Несколько дней назад британское издание Penguin Random House сообщило, что 10 января 2023 года на полках книжных магазинов страны появятся мемуары принца Гарри, точнее говоря, герцога Сассекского, так как уже несколько лет ни сам Гарри, ни его супруга Меган Маркл формально не имеют отношения к королевской семье.

Англоязычные читатели еще до этого объявления начали высмеивать будущую книгу, название которой можно буквально перевести как «Запасной». По мнению британцев, оно весьма точно отражает тот факт, что Гарри почти все время находится в тени своей жены. В социальных сетях даже назвали выход книги «праздником жалости к себе» и отражением обид и комплексов герцога.

В итоге уже через несколько часов после анонса о выходе мемуаров цена на книгу Гарри обрушилась вдвое: большинство магазинов предлагали приобрести ее всего за полцены. Возможно, что к намеченной дате — 10 января — воспоминания герцога Сассекского окажутся в итоге еще дешевле.