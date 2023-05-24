Сальма Хайек шокировала народ экстремальным декольте: смотреть стыдно

Несмотря на то. что законный супруг Сальмы Хайек является одним из самых влиятельных людей в мире моды, наряды актрисы в последнее время трудно назвать стильными. Голливудской звезде не удалось исправить ситуацию и во время Каннского международного кинофестиваля.

Традиционно для этого мероприятия знаменитости выбирают самые элегантные и утонченные образы, а роскошные украшения им предоставляют самые именитые ювелирные бренды. Тем не менее выход жгучей брюнетки оказался провальным. Красавица выбрала облегающее платье сливового цвета с пышными рукавами. И, как обычно, Сальма решила подчеркнуть свой пышный бюст с помощью экстремально глубокого декольте.

Публика была шокирована таким образом, ведь актрисе уже исполнилось 56 лет, и многие посчитали, что она должна одеваться более сдержанно. К тому же этот дизайнерский наряд невыгодно акцентировал внимание на невысоком росте звезды и сделал из нее «тумбу на ножках».