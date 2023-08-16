Сафонову из «Зимней вишни» сегодня не узнаете: состарилась на глазах

В 1985 году на экраны вышел фильм «Зимняя вишня». Исполнительница главной роли Елена Сафонова мментально стало звездой. По всему СССР женщины хотели подражать ей. Лицо артистки смотрело с обложек всех советских журналов, а в парикмахерских каждая вторая просила стрижку как у Сафоновой.

Эта роль была для актрисы не первой и даже не десятой, но осталась самой яркой в ее карьере, несмотря на множество проектов в последующие годы. Саму Елену ничуть не смущает, что зрители до сих пор воспринимают ее как Ольгу Ивановну из «Зимней вишни».

Спустя столько лет Сафонова сильно изменилась внешне, но осталась все такой же стройной и изящной. Из юной голубоглазой девушки она превратилась в бабушку как в реальной жизни, так и на экране. Зрители едва ли узнают в этой бледной пожилой женщине свою любимицу. Актрисе уже исполнилось 67 лет, и она вполне выглядит на свой возраст и не смущается этого.