Сафонов годами хранил один секрет, но жена устала ему подыгрывать: будете в шоке

Фильмы и сериалы с участием Кирилла Сафонова регулярно выходят на экраны. Никто и подумать не мог, что ради съемок актеру приходилось жить сразу на две страны. Секрет артиста выдала его жена. Саша Савельева проболталась в социальных сетях, когда отвечала на вопросы подписчиков. Певица заявила, что их семья давно переехала в Израиль. Она удивилась, что об этом никто не догадывался до сих пор.

«Мы живем, как жили последние 14 лет со дня нашего знакомства с Кириллом, но почему-то только сейчас это начало кого-то удивлять», — написала звезда в личном блоге.

Но на самом деле нет ничего странно в том, что фанаты не подозревали о новом местожительстве кумира. Ведь он часто появлялся на фестивалях и прочих мероприятиях, жил в Москве и не особо распространялся о личном. Теперь, видимо, Сафонову больше по нраву жизнь на Святой земле. Поэтому фотографии из нового дома появляются чаще и чаще. Эта новость, безусловно, расстроит многочисленных поклонников знаменитости. Остается надеяться, что актер продолжит радовать россиян яркими ролями в кино.