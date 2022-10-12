С женщинами этого знака Зодиака разводятся чаще всего: на худшую жену указали астрологи

О мужьях-тиранах говорят все, кому не лень, а как насчет лютых жен? Есть женщины, которые могут застращать и загнать под свой железный каблук даже самого брутального мачо. Как у них это получается, выяснили астрологи - дело в том, что самые суровые и деспотичные женушки получаются из представительниц определенного знака зодиака. Специалисты в сфере эзотерики выяснили, каких дам нужно вести под венец с осторожностью - есть риск после свадьбы оказаться в ежовых рукавицах.

Телец

По мнению астрологов, самые суровые жены рождаются под знаком Тельца. Представительницы земной стихии по определению дамы с характером, это вам не какие-нибудь кисейные барышни, которые питаются лунным светом и запахом фиалок, а перед мужем опускают очи долу и ждут распоряжений Его Величества.

Женщина-Телец на земле стоит обеими ногами и если будет нужно, может так убедительно топнуть, что муженек быстро сообразит, кто в доме хозяин, то есть хозяйка.

Уроженка земного знака воспринимает свой дом как королевство, в котором она единоличная правительница. А у королевы, как водится, должны быть слуги, которые по одному взмаху руки или даже взгляду понимают, чего ее душа изволит, и бегут выполнять со всех ног. В качестве прислуги у женщины-Тельца, конечно же, ее домочадцы, а в первую очередь муж, на плечах которого лежит тяжкое бремя - предугадывать желания супруги и воплощать их в жизнь. Если уж с телепатией у него плохо, так и быть, Тельчиха сама все расскажет и покажет.

Но это только на словах все так просто выглядит. На самом деле жена-Телец будет активно вмешиваться в процесс исполнения ее мечты, поправлять, поторапливать, одним словом, руководить.

Если у мужа не получится выполнить ее указания в точности с первого раза, может наградить его парой ласковых.

И хорошо, если за время выполнения работы планы дамы-Тельца не поменяются - а то ведь может передумать и заставить делать все заново. В конце концов, она же женщина, такая вся внезапная и непредсказуемая.

Впрочем, мужчины, которых такие картинки семейной жизни не пугают до дрожи в коленках, или те, которым нравится выполнять чужие указания, живут с Тельцами долго и счастливо. Когда представительницу земного знака все устраивает, она всем довольна, в доме царит согласие и мир.