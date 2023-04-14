С залысинами и лишним весом: что стало с Костиком из «Ворониных» (фото)

Георгий Дронов заработал любовь зрителей благодаря ситкому «Воронины». Миллионам поклонников он запомнился как обаятельный Костик, пытающийся наладить личную жизнь и карьеру под постоянным давлением родителей, но артист не ограничился только этим проектом.

Так, одной из его недавних работ стал сериал «Моя мама — шпион», где с ним снялась Ирина Пегова. В проекте он вновь перевоплотился в семьянина, супруга которого неожиданно становится агентом разведки.

Зрители не смогли пройти мимо новой роли любимого артиста, но проект шокировал многих из них. Как отметили внимательные фанаты, Дронов заметно постарел за прошедшее время, его внешность приводит в недоумение. Теперь артист, которому недавно исполнилось 52 года, страдает от лишнего веса, его прическа испорчена залысинами, а на лице заметны многочисленные морщины.