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С выхода «Восьмидесятых» прошло 10 лет: посмотрите, что стало с красавицей Ингой

3 февраля 2023 13:45
С выхода «Восьмидесятых» прошло 10 лет: посмотрите, что стало с красавицей Ингой

Слоган из знаменитого сериала подошел бы и Наталье Земцовой, но с одной оговоркой.
 

«Как хорошо мы плохо жили», — многие помнят постеры с девизом из комедийного сериала о временах позднего Советского Союза. До поры до времени примеряла его на себя и исполнительница роли Инги.

Она могла стать сибирским боксером, но из-за нехватки спарринг-партнерш спортивная карьера у Натальи Земцовой не задалась, и она обратила взоры к театру. Поступить во ВГИК субтильной брюнетке не удалось. Земцова вернулась в Омск, а через год успешно штурмовала театральный вуз в Петербурге.

Слава пришла к Земцовой только в 2012 году с премьерой сериала «Восьмидесятые», где она сыграла возлюбленную главного героя, успевшую за шесть сезонов сменить множество профессий.

В последнем сезоне Земцова снималась беременной. Отцом, как выяснилось позже, был гитарист Uma2rman Сергей Кристовский. Ради брака с Земцовой он бросил семью и четверых детей.

Счастье длилось для разлучницы недолго: весной прошлого года Земцова объявила о разводе с Кристовским. Дела сердечные добавили 35-летней актрисе морщин, но не отняли позитивного взгляда на мир.

С выхода «Восьмидесятых» прошло 10 лет: посмотрите, что стало с красавицей Ингой
Фото: Кадры из сериала «Восьмидесятые», соцсети
Ксения Тиманина
Ксения Тиманина
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