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С выхода сериала «Кадетство» прошло 17 лет, а 5 актеров уже нет в живых

17 января 2023 11:30
С выхода сериала «Кадетство» прошло 17 лет, а 5 актеров уже нет в живых

Бывшие коллеги по проекту больше никогда не соберутся вместе.

История о курсантах Суворовского училища обрела множество поклонников. «Кадетство» стало одним из самых популярных сериалов среди молодежи. Но с момента его выхода прошло уже 17 лет, и некоторые артисты уже никогда не смогут сыграть в продолжении этого проекта.

Одним из самых опытных актеров на съемочной площадке был Александр Пороховщиков. Но мужчина тяжело болел и в 2012 году умер от проблем с сердцем.

Всего через 4 года не стало и талантливого Бориса Лифанова, сыгравшего врача в первом сезоне сериала. Он ушел из жизни прямо на сцене театра после поклона и оваций зрителей. Всему виной стал приступ.

2 года спустя наш мир от внезапной остановки сердца покинул Сергей Таланов. Зрители «Кадетства» помнят его как отца Александра Трофимова.

Вслед за ним в 2019 году умерла от кардиомиопатии и Ирина Цывина. Она исполнила роль мамы одного из главных курсантов.

А в 2020 году скончался Сергей Коноплев, который играл учителя истории. Его жизнь прервал коронавирус.

Фото: Кадр из сериала «Кадетство», 2006-2007
Кристина Яровикова
Кристина Яровикова
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