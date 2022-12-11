С «Возвращения Мухтара» прошло 16 лет: как сейчас выглядит красавец Жаров

«Возвращение Мухтара» вышло на экраны страны в начале 2000-х. Зрители по достоинству оценили детективную историю и не скрывали свою симпатию к исполнителю главной роли Александру Волкову. Но спустя несколько серий артист неожиданно покинул проект.

Как оказалось, он решил уйти из шоу после того, как продюсеры уволили его напарника, пса Васю. За время работы над сериалом они очень сдружились, поэтому знаменитость не представлял, как сниматься без четвероногого коллеги.

«Я не понимал: как можно из-за бытовой ссоры убирать из сериала моего партнера, Ваську? Он мне стал как брат, частью меня. Это стало последней каплей, и я ушел», — рассказывал артист в одном из интервью.

После этого Волков продолжил сниматься в кино и сериалах. За прошедшие годы он принял участие во множестве ярких работ, а также неоднократно появлялся на сцене Малого театра, где играет в нескольких постановках. При этом зрители далеко не всегда узнают в 47-летнем артисте Жарова. Прошедшие годы заметно сказались на внешности знаменитости, к тому же он давно перекрасил волосы и превратился в брюнета.