С возрастом все заметнее: ахнете, увидев копию Никиты из «Кто в доме хозяин?» (фото)

Андрей Носков запомнился большинству российских зрителей по роли домработника Никиты в сериале «Кто в доме хозяин?». На этом проекте творческая деятельность актера не закончилась.

Сегодня жизнь звезды экрана тесно связана с театром. Ранее он попробовал себя в качестве режиссера. Это случилось после того, как Носков сам написал сценарий спектакля, но не нашел для него постановщика — пришлось взять все в свои руки.

Между тем многие поклонники не догадываются о том, что у их кумира есть копия. С каждым годом Андрей все больше похож на своего брата Илью. К слову, тот последовал примеру звездного родственника и посвятил себя актерской профессии — артист играет в театре и снимается в кино.

Любопытно, что он также засветился в популярном ситкоме. В частности, Илья воплотил Михаила, ухажера главной героини Дарьи Пироговой.