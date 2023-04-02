С возрастом стала только краше: вам вряд ли понравится Аронова в молодости (фото)

Звезда фильмов «Лед» и «Батальон» Мария Аронова прославилась в начале нулевых, когда ей было 30 лет. Впрочем, годы идут ей только на пользу. Чтобы убедиться в том, как возраст красит Аронову, достаточно взглянуть на ее ранние работы. Например, на экранизацию повести Максима Горького «Дачники» 1995 года.

В драме Сергея Урсуляка «Летние люди» Марии всего 23 года. Она играет легкомысленную супругу главного героя, в прошлом писателя. Ее партнерами по съемочной площадке были Ирина Купченко, Сергей Маковецкий, Николай Добрынин и Федор Добронравов. В пышнотелой чернобровой брюнетке в кружевном платье сложно признать сегодняшнюю кинозвезду. Она выглядит потерянной, а в образе присутствует абсолютно неуместная маскулинность.

Даже не верится, что эта девушка со временем превратится в яркую даму с короткой стрижкой, обворожительной улыбкой и армией поклонников. «Обожаю вас, красивая, обаятельная, остроумная, умная, чудесная актриса», «Люблю за искренность, простоту, внутренний духовный мир», — пишут фанаты Ароновой в соцсетях.