С возрастом подурнел: от красоты Ярослава Бойко не осталось и следа (фото)

Когда-то Ярослава Бойко называли русским Аленом Делоном. Одно лишь его появление на экранах заставляло женщин замирать от восторга. Теперь же прекрасные дамы смотрят на актера с отвращением.

Звезда сериала «Всегда говори „всегда“» дал интервью Татьяне Устиновой. Внешность артиста шокировала публику. С возрастом Бойко сильно подурнел — он выглядит гораздо старше своих 53 лет. Лицо знаменитости покрыто морщинами и кажется слишком отекшим.

Поклонникам пришлось признать, что годы актера не пощадили.

«Что-то Бойко выглядит плоховато», «Ничего не осталось от былого», «Выглядит плохо», — пишут в Сети.

Многие предположили, что он сам виноват в том, что так резко постарел. Есть мнение, что актер не может побороть пагубную зависимость от горячительных напитков, что и сказывается на его облике.