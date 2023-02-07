С возрастом мог стать копией отца: куда пропал сын Жерара Депардье (фото)

У харизматичного французского актера Жерара Депардье официально четверо детей от разных женщин. К сожалению, старший наследник Гийом дожил всего до 37 лет. Его жизнь могла сложиться иначе, ведь он подавал большие надежды в кино.

У Гийома были все шансы стать звездой мирового масштаба, ведь он унаследовал от отца не только талант, но и узнаваемые черты лица. Нет сомнений, что сегодня актер выглядел бы как копия Жерара Депардье — тот же нос, те же волосы, глаза и губы.

Однако достичь карьерных успехов Гийому было не суждено, хотя начинал он блистательно. Начинающий актер снялся в картине «Ученики» и получил премию «Сезар». Позднее он появлялся в фильмах «Граф Монте-Кристо» и «Отверженные» вместе с отцом.

Сначала все шло отлично, но неуправляемый характер Гийома сыграл с ним злую шутку. Актер попадал в криминальные истории, нарушал закон и выпивал спиртное. Однажды он попал в аварию, после которой долго восстанавливался. Это сильно сломало Гийома, он впал в затяжную депрессию и пристрастился к запрещенным веществам. Сын Депардье скончался в 37 лет из-за пневмонии. Он так и не смог раскрыть свой талант и заявить о себе в кино.