С вершины успеха упала на дно: главная красавица 90-х прозябает в нищете

Ксения Качалина была одной из самых перспективных актрис в начале 90-х. Красавица-студентка начала сниматься, когда училась во ВГИКе. Ее дебютом стала роль в картине «Нелюбовь» 1991 года по сценарию Ренаты Литвиновой. А участие в съемках фильма «Тьма» принесло ей международный успех.

В 1993 году Ксения получила приз на кинофестивале в Италии за лучшую женскую роль в ленте «Над темной водой», сценарий к которой написал Валерий Тодоровский. Но постепенно съемок у актрисы, которой рукоплескала вся Европа, становилось все меньше. Карьеру Ксении погубила ее личная жизнь.

Около четырех лет она прожила в гражданском браке с Иваном Охлобыстиным. Но после столь длительных отношений актер не только не сделал ей предложение, но и вовсе ушел от нее к однокурснице Качалиной Оксане Арбузовой. От обиды она вышла замуж за Алексея Паперного, и все пять лет брака была несчастна. После развода в жизни Ксении появился Михаил Ефремов. Они оба страдали от перемен в настроении, а зависимость актера от спиртного вскоре передалась и Качалиной.

В 2000 году она родила дочку Анну-Марию. Расставание с Михаилом окончательно подкосило женщину: с 2006 года она стала отшельницей и фактически перестала сниматься. Некоторое время Ксения жила на Гоа, однако вскоре вернулась в столицу в собственную квартиру.

Узнать прошлую красавицу в 51-летней Качалиной сейчас невозможно: она не работает и прозябает в нищете. Скромных выплат от Союза кинематографистов хватает лишь на плохую еду и дешевые горячительные напитки. Бывший муж, который оказался в колонии после смертельного ДТП, тоже пока не может финансово помогать Ксении.