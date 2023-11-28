С трудом передвигается: не узнаете пухляша из «Ералаша» в побитом жизнью мужчине

Актер Михаил Казаков, известный по роли Ильи Полежайкина в сериале «Папины дочки» и работе в «Ералаше», столкнулся с трагедией в своей жизни. В 2020 году произошло страшное происшествие. Артист решил сделать эффектное фото и забрался на высоту около 12 метров по пожарной лестнице. Однако он упал и раздробил обе ноги. Врачам пришлось собирать их буквально по частям.

Актер признался, что после такого удара он мог и не выжить, но его спасла спортивная подготовка. Он ранее регулярно тренировался в бассейне и занимался фридайвингом, что, по словам одного из хирургов-травматологов, помогло ему выжить. После вмешательства одна нога стала короче другой, однако благодаря современным технологиям удалось исправить эту проблему.

В первые месяцы после происшествия Казаков передвигался на инвалидной коляске, а затем перешел на костыли. К сожалению, после этого актера постигла еще одна беда — его бросила жена. Однако со временем он нашел новую любовь, но держит ее имя в секрете.

Казаков верит, что вскоре все в его жизни наладится, а трагедия, которая произошла с ним три года назад, только открыла ему глаза на многие вещи.