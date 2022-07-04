«С трудом держался на ногах»: правда о неприглядном поступке Ефремова вышла наружу

Коллега актера вспомнила о его знакомстве с известным английским режиссером.

После новостей о смерти известного английского режиссера Питера Брука актриса Лариса Бравицкая вспомнила, как постановщик приезжал в Москву. В конце 80-х годов он представлял в столице свою версию пьесы «Вишневый сад». Постановка отметилась абсолютным аншлагом. А затем молодых российских артистов пригласили на вечер в Дом актера, чтобы лично пообщаться с Бруком.

По словам Бравицкой, театральная молодежь буквально ловила каждое слово звезды. Столичные девушки рассматривали наряды европейских актрис, воображая себе последние модные тенденции. Но тихий и уютный вечер нарушил Михаил Ефремов. Бравицкая не смолчала о его неприглядном поступке.

В тот период актер руководил молодежным театром «Современник-2» и отличался своим дерзким поведением. На встречу Ефремов пришел в нетрезвом состоянии и в окружении многочисленных друзей.

«С трудом держался на ногах», — припомнила Лариса Бравицкая в Telegram-канале.

Михаил попросил Бравицкую рассказать о нем Бруку, отметив, что Ефремов самый молодой руководитель театра во всем мире. Поведение актера вызвало неприятную паузу в беседе. Вечер продолжился только тогда, когда Ефремова увели его друзья.